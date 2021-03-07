شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء استعدادات معارض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، انتهاء الاستعدادات بكافة أسواق الجمهورية على كافة المحاور الجغرافية لإقامة معارض «أهلا رمضان»، والذى ستنطلق هذا العام تحت شعار «معا من أجل مصلحة المستهلك»، لاستقبال شهر رمضان، إذ سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول، وبالتالى الأسعار، بالإضافة إلى الخصومات الممنوحة منهم، بالشراكة بين القطاع الخاص والذى يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع العام، ممثلًا فى وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والتضامن والتنمية المحلية والشباب والرياضة والمحافظات وتحت رعاية دولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار العربى إلى أن المركز الرئيسى للمعرض سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وذلك بالتواكب مع معارض «أهلا رمضان» التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها احتياطى استراتيجى ضخم من ‏السلع الأساسية يكفى لشهور قادمة ومن المقرر أن يتم توفير أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية، إذ يجرى تنظيم 118 منفذًا من حلايب إلى السلوم ومن أسوان إلى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، موضحًا أنه سيشارك فى المبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ‏تنسيقا وتعاونا بين وزارة التموين والغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار على السلع الغذائية حيث سيتم تنظيم ركن خاص بأهلا رمضان داخل كافة المحال بمختلف المحافظات ‎وسيتم تقديم السلع الأساسية بأسعار معلنة ثابتة ‏وأقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و35%، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏الفترة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المبادرة ستتضمن معرضا كبيرا بالقاهرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وآخرين بالجيزة والإسكندرية وبورسعيد إسماعيلية تتضمن السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية وستستمر لمدة عشرة أيام وحتى حلول شهر رمضان وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تنظمها الغرف التجارية.

وأشارت جامع إلى أن مجلس الوزراء قرر تقديم خصم 50% على تكلفة مركز المؤتمرات وأن الغرف التجارية تدعم المبادرة بأكثر من 10 ملايين جنيه ليتمكن المصنعون من تقديم أكبر قدر من الخصومات أثناء المبادرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لتحديد أماكن متميزة ومع الموردين ‏لتحديد السلع والأسعار المخفضة، لافتًا إلى أن العارضين سيتضمنون القوات المسلحة ممثلة فى جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية ممثلة فى مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصريين، والذين سيلتزمون بتوفير الكميات بالأسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها.

ومن جانبه أكد العربى أن السلاسل التجارية ستستمر فى مبادرة خفض هامش الربح على مجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الأسعار، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار «المواطن أولا».

وأضاف أنه يجرى الاتفاق حاليًا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الأساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر بأسعار أقل من أسعار السوق.