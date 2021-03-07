شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان يبحث توفير أراضي لإنشاء محطات صرف مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور احمد شعبان نائب محافظ أسوان والعميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة ادفو اجتماعا مع رؤساء القرى بمركز ادفو وبحضور نواب الوحدة المحلية ومدير الشؤون المالية وحسن سيد خليل عضو مجلس النواب وذلك لبحث توفير الاراضى لمحطات الرفع والمعالجة وكافة المشروعات الواردة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تم التأكيد على متابعة هذه المشروعات في كافة القطاعات اول بأول ورفع تقرير بما تم إنجازه وازالة أي معوقات تعوق تنفيذ المشروعات، كما تم مناقشة الخطة الاستثمارية وماتم صرفه والمتبقي الذي لم يصل إلى القرى.