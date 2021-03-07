شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب يجمّلون كورنيش أسيوط.. ووزير التنمية المحلية: «نتطلع لعودتها عاصمة للصعيد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة أسيوط لتطوير وتجميل كورنيش النيل، وذلك بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة.

وقال بيان صحفي الأحد، إن متابعة الوزير، تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة في أعمال التطوير والتجميل وعودة أسيوط لعهدها كعاصمة للصعيد، وفي تطوير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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تطوير ميادين وشوارع أسيوط

تطوير ميادين وشوارع أسيوط

تطوير ميادين وشوارع أسيوط

تطوير ميادين وشوارع أسيوط