شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: حصر كافة المشروعات داخل القرى ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة حصر كافة المشروعات داخل القرى ومعرفة عدد القرى والخدمات المطلوبة.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم وضع مخطط استراتيجى للقرى المصرية وحصر كافة المشروعات المطلوب تنفيذها، موضحا أن هذا المخطط الاستراتيجي موجود منذ سنوات عديدة ويعاد دراسة المخطط الاستراتيجى وتحديد القرى في المراكز.

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق أن هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول تطوير تلك القرى، وتدقيق البيانات الخاصة بالقرى التي سيتم تطويرها معهم، موضحا أنه تم حصر القرى التي تحتاج إلى صرف صحى ، لافتا إلى أن بعض القرى في داخل هذه المراكز لا يوجد بها صرف صحى، وسنبدأ في تشغيل الخدمات تباعا في القرى خاصة شبكات الصرف الصحى في 51 مركزا.

ولفت معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق إلى أنه سيتم الاهتمام بالتصنيع المحلى في القرى التي سيتم تطويرها وتصنيع كافة المهمات وتوريد كافة المواسير التي ستقوم بتنفيذ هذه المشروعات، بجانب تطوير البيوت الريفية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بالتعاون مع كافة الوزارات، وتحويل الريف بلا خدمات لبيئة خدمة تضم كافة الخدمات، وسيتم ذلك عبر 3 مراحل.

ولفت معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق إلى أن تطوير الريف المصرى سيتم في القرى التي لديها متوسط الفقر 50 %، وتضم 175 مركز يتبعهم 4200 قرية، بتكلفة مبدئية 500 مليار جننيه قد تزيد قليلا بعد حصر المباني.