شكرا لقرائتكم خبر عن قبول عدد من الطلاب بمعاهد معاون الأمن بعد اجتيازهم للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبلت معاهد معاونى الأمن عددا من الطلاب الناجحين بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم لكافة الشروط التى تم الإعلان عنها مسبقا.

وكان قطاع التدريب اشترط مجموعة من الشروط فى المتقدمين للإلتحاق بمعهد معاوني الأمن، أبرزها أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد السن عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وجاء من ضمن الشروط - وقتها - أن لا يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، فضلاً عن استيفاء الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ويشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق الزواج.

وحول المزايا التي يحصل عليها المتقدم لمعهد معاوني الأمن، فأنه يحصل على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والإستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا للقواعد العلاجية الشرطية، والاستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة،فضلاً عن صرف الملابس الأميرية مجاناً