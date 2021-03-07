شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق: 218 ألف سيارة تستخدم الدائرى فى اتجاه الأوتوستراد إلى المريوطية يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء حسام مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، عن وجود طفرة كبيرة فى قطاع الطرق المصرية، مشيرا إلى أن 218 ألف سيارة تستخدم الطريق الدائرى فى اتجاه الأوتوستراد إلى المريوطية يوميا، لافتا إلى أن معظم أعمال التطوير للطريق من المنتظر أن تنتهى بعد شهرين تقريبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن وقوع الحوادث فى بعض الطرق يرجع لأسباب تتعلق بالسرعة وعدم معرفة السرعات الإرشادية للطرق المختلفة.

وتابع أن الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى يشهد أعمال تطوير كبيرة لكن هناك مجموعة رهيبة من التحديات، لافتا إلى أنه سيتم عمل كوبرى موازى للطريق الدائرى ناحية المريوطية.