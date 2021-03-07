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الطقس حار.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة من 6 إلى 8 درجات في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الـ6 أيام المقبلة من الاثنين 8 مارس وحتى السبت 13 مارس.

وأعلنت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الثلاثاء حتى الأربعاء، ستشهد الحالة الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الخميس 11 مارس إلى السبت 13 مارس.

وجاءت الظواهر الجوية كالتالي:

الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 9 مارس:

أتربة عالقة نهارًا: على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء 10 مارس:

نشاط رياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

الخميس 11 مارس:

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية.

الجمعة 12 مارس:

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 13 مارس:

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطلحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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