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"الوطنية للصحافة": إرسال بدل تدريب مارس للمؤسسات القومية الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مارس 2021 يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 مارس، مؤكدة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

كما أعلنت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2019، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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