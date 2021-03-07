شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد كشوف الحضور والانصراف ومخزون الأدوية في مستشفى الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاحد بزيارة مفاجئة لمستشفى الضبعة المركزى.

وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع متابعة الانضباط وتواجد الاطقم الطبية من الاطباء والتمريض، حيث اطلع محافظ مطروح على كشف الحضور والانصراف ،ومراجعة توافر الادوية بصيدلية المستشفى.

كذلك تفقد اعمال انشاء سكن الاطباء موجها لرئيس مجلس المدينة بتوفير شقه للأطباء لحين الانتهاء من انشاء المبنى السكنى، وذلك استمرارا لجولات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الميدانية للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وتنفيذ المشروعات الخدمية والارتقاء بها مع الإلتزام بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، وقام محافظ مطروح بتفقد اعمال تطوير ورصف المدخل الشرقي وعدد من شوارع المدينة والارتقاء بالشكل الحضاري.

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة موقع الارض المخصصة لوحده تراخيص المرور بالمدينة لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق.