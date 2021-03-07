شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 250 مركبة «توك توك» وتغريم أصحاب 400 أخرى في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، انه في اطار مواجهة مخالفات سير التكاتك فقد تم مصادرة 250 مركبة توك توك وتحويلها للحضانة الجديدة التي تم تخصيصها لهذا الغرض مع توقيع 400 جنيه غرامة مالية على 400 مركبة توك توك أخرى، بجانب تحرير 98 مخالفة مواقف عشوائية، و99 مخالفة خط سير لسيارات السيرفيس، علاوة على تحرير 133 مخالفة عدم إلتزام سائقى التاكسى بالأجرة المقررة للعداد.