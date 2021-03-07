شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يتابع أعمال إنشاء محطات الصرف في الزهور والضواحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في انشاء محطات الصرف الصحي باحياء الزهور والضواحى.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف المرور علي كافة المشروعات التنموية والخدمية المقامة بالمحافظة.
وطالب السكرتير العام بتكثيف العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة من اجل الانتهاء من كافة المشروعات المتعلقة بالصرف
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