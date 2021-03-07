شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الثانية لبرنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منير، منسق عام البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن البرنامج اختتم فعاليات الدورة التدريبية الثانية، التي عقدت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بمقر مركز التعليم المدني في مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المنسق العام، أن فعاليات الدورات التدريبية للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي تحت شعار «تصدوا معنا»، شهدت انطلاقة قوية في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، وتناول اللقاء والذى استمر على مدار يومين الحديث عن مفهوم الأمن القومي، ومجالاته، وتحدياته ومخاطرة وكيفية مواجهتها وفق تعريفات الخبراء، وكذلك التعريف بالشائعات ومدى خطورتها وكيفية انتشارها ودور أجهزة الدولة في مواجهتها.

وأوضح منير، أنه تم تنفيذ الدورة الأولى بقاعة التعليم المدني بمركز شباب مطروح، بحضور 24 متدربًا من الفئة العمرية (18 :45 عامًا)، وقام بتنفيذ البرنامج المدربة دعاء عبده أبوزيد، والمدرب الحسيني عباس المصرى، مشيرًا إلى استخدام أساليب تدريبية جديدة فعالة من خلال ورش العمل.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة «تصدوا معنا» هي حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات سيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيداً من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري.