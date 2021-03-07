شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يقود حملة لرفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين حملة من نوابه بالمركز والمدينة ورؤساء القري والأجهزة الأمنية بمركز الشرطه بقلين بالتعاون مع مدير الاعلانات والدعايه بالاشتراك مع قسم الاشغالات والكهرباء بالمدينة على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.

وتم رفع الاشغالات بالمحطه وشارع السوق وتم ازالة التعديات على الشارع الرئيسى وازالة الاعلانات المخالفه، وقال رئيس المدينة ان الحمله مستمره لحين رفع جميع الاشغالات والاعلانات المخالفه من المدينه، كما اكد على ضرورة رفع الاشغالات بشارع جمال عبدالناصر بصفه مستمره.

اشغالات

اشغالات

اشغالات

اشغالات

اشغالات

اشغالات

اشغالات

اشغالات