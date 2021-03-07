شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: العناية الإلهية ومهارة قائد قطار تنقذان سيدة حاولت الانتحار في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت العناية الالهية ويقظة قائد قطار في انقاذ سيدة حاولت الانتحار على شريط السكة الحديد بمحافظة قنا اليوم.

قالت هيئة السكة الحديد إنه أثناء دخول قطار ٩٨٣ أسوان- القاهرة محطة أبوتشت، فوجئ قائد القطار بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار من الرباط وإيقاف القطار قبل دخوله المحطة تجنبًا لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه وحرصًا على حياتها، حتى قام الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق قطار السكة الحديد ليواصل بعدها مسيره حتى المحطة دون أي إصابات أو تلفيات، وتم تسليم السيدة التي ألقت بنفسها على شريط السكة الحديد لمركز شرطة أبوتشت.

وأشادت هيئة السكة الحديد بيقظة وأداء قائد القطار لالتزامه في العمل وحرصه على اتباع التعليمات المنظمة لحركة وسلامة مسير القطارات وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتكريم ومكافأة قائد قطار السكة الحديد.