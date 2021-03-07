شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروخ يتابع سير الامتحانات في مدرسة الضبعة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد مسار امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الثاني والرابع بمدرسة الضبعة النووية وسط إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان وكيل الوزارة قد تفقد في وقت سابق اللجان الامتحانية للاطمئنان على توافر المناخ المناسب للطلاب مستمعا لشكوي من بعض طلاب الصف الرابع بقسم الالكترونيات من قصر المدة الزمنية المخصصة لأداء الامتحان مع طول أسئلة مادة التكنولوجيا التي يؤدون فيها الامتحان اليوم.

وعلي الفور وجه سلامة مسئولي المدرسة النووية بتخفيض عدد الاسئلة بالورقة الامتحانية الخاصة بطلاب الصف الرابع بقسم الالكترونيات مع إعطاء الطلاب 30 دقيقة إضافية للانتهاء من الحل والمراجعة ثم كلف مدير المدرسة النووية بإعداد تقرير وافي عن أسباب طول الامتحان وأسباب شكوي الطلاب والإفادة مؤكداً اننا جميعا في خدمة الطلاب ونبذل الجهد والعمل لتوفير مناخ تربوي مناسب على مدار العملية الامتحانية.