شكرا لقرائتكم خبر عن تغيب 46 طبيبًا وممرضًا عن العمل في صحة القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت الاجهزة التنفيذيه في مركز ومدينة القناطر الخيرية بعض الوحدات الصحيه بالقرى. وتم المرور على الوحدات الصحيه بشلقان وعرب شركس ومركز صحه الاسره بسندبيس. وتلاحظ تغيب 46 موظف منهم 20 طبيب و26ممرض ومراقب صحى وإدارى. وتمت مخاطبته الدكتور مدير الاداره الاداره الصحيه بالقناطر الخيريه والدكتور وكيل الوزاره مدير مديريه الصحه بالقليوبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه. ترأس الحمله هشام سليمان نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية يرافقة منال جابر رئيس قطاع الوحدة المحلية لشبقان حسام محمد رئيس قطاع سندبيس. الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954