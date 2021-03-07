شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 38.8 طن زيوت وشحوم سيارات مجهولة المصدر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، ضبط وتحرير كميات كبيرة من زيوت وشحوم السيارات مجهولة المصدر، تمهيدا لإعادة بيعها في السوق السوداء.

وقال محمد سعدالله، وكيل الوزارة في الاسكندرية، في بيان، الأحد، إنه في إطار تضافر جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين، تم تسيير حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط مخزن للزيوت والشحوم بمنطقة مرغم بالعامرية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 38 طن و800 كيلو زيوت وشحوم سيارات داخل براميل غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر تمهيدا لإعادة تعبئتها لطرحها بالأسواق.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

تحريز 38.8 طن زيوت وشحوم سيارات مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية (صور)

تحريز 38.8 طن زيوت وشحوم سيارات مجهولة المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية (صور)