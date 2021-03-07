شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 من أهالي قرية الزهور بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت القافلة العلاجية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بقرية الزهور بمنطقة أبيس جنوب شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعمالها اليوم الأحد.

وقال سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 52 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على 6 سائقين للعيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

وأوضح «السقعان»، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1491 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 37 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جانبه قال ممدوح الجميل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم إجراء 455 تحليلا طبيا مختلفا و55 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 51 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 837 مواطن من أهالى القرية في عدد من الموضوعات الصحية.

8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بالإسكندرية (صور)

8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بالإسكندرية (صور)

8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بالإسكندرية (صور)

8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بالإسكندرية (صور)

8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بالإسكندرية (صور)

8 عيادات متنقلة مجانية لفحص وعلاج 1491 مريض من أهالى قرية الزهور بالإسكندرية (صور)