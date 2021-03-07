شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 11.5 مليون مواطن إجمالي الفئات المدعومة من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تكافل وكرامة برنامج قومي يستهدف كل قرى ومراكز الجمهورية وبدأ في 2015، ووصل لـ4 ملايين أسرة، بما يعادل 11.5 مليون مواطن.

وتابع «عبدالسلام»، خلال حواره ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن برنامج تكافل وكرامة مستمر حتى الآن ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية من المطلقات والأسر التي ليس لديها أي مصدر دخل منتظم.

ولفت إلى أن البرنامج لديه عملاء في كل أنحاء الجمهورية من القرى والعزب والنجوع، مضيفًا أن القول بأن الدعم الموجود في تكافل وكرامة لا يصل إلى المستحقين أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن الوزارة تتحقق من صرف الإعانات من خلال التعاون مع التأمينات وباقي أجهزة الدولة، للتأكد من عدم امتلاك الأسر أي عقارات أو أملاك أو معاشات.