شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة للنظافة بقرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رءاسة مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى تحت إشراف ناءبي رئيس المدينة لشئون القرى سند ابو كيلة، محمد جميل ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وتم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الاشغالات ومسح وتمهيد الشوارع بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.وقال محمد جميل، ناءب رءيس المدينة مازالت أعمال رفع المخلفات قائمة حتى الانتهاء منها تماما بالقرى ومازال العمل مستمرا بالمنظومة.

نظافه

نظافه

نظافه

نظافه

نظافه