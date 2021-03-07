شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1000 عبوة آيس كريم مجهولة المصدر ومضادات حيوية منتهية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية بدائرة مركز قلين.

ونجحت الحملة التي ضمت في عضويتها رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشين بالرقابة التموينية، في ضبط 5 أطنان علف تسمين ماشية، بدون تاريخ انتاج، و5 أطنان صودا وبوتاسيوم، مجهول المصدر، و٦٠ كجم مضاد حيوي، و50 كجم بوتاسيوم، وجميعها منتهي الصلاحية، بأحد مصانع الأعلاف، بدائرة مركز قلين.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 526 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وتولت النيابة التحقيق.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1000 عبوة آيس كريم، مجهولة المصدر، غير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية، وذلك داخل مصنع آيس كريم، بدائرة مركز قلين.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 527 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد مخازن السلع الغذائية، بداخله سلع منتهية الصلاحية عبارة عن «210 علبة عصير- 87 زجاجة مياه غازية- 75 علبة بسكويت»، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 528 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة.