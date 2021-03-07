شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع موجه العلوم بإدارة جرجا التعليمية: وضع امتحان «الثالث الإعدادي» من مقرر الترم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إحالة موجه أول مادة العلوم للصف الثالث الإعدادى بإدارة جرجا التعليمية للتحقيق واستبعاده من التوجيه لحين إنتهاء التحقيق معه، بعد خطأه في وضع أسئلة إمتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادى في الإمتحان المتعدد من مقرر الفصل الدراسى الثانى بدلا من الفصل الدراسى الأول، مما أحدث حالة غضب وارتباك بين الطلاب بمدارس الإدارة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، قد تلقت إخطارا اليوم من إدارة جرجا التعليمية، بحدوث خطأ فني بالإمتحان المتعدد للصف الثالث الإعدادي بمدارس الإدارة، بسبب وضع أسئلة مادة العلوم من الفصل الدراسي الثاني على الرغم أن الإمتحان خاص بالفصل الدراسي الأول، حيث لاحظ الطلاب أن أسئلة مادة العلوم لا تخص الفصل الدراسي الأول وإنما من دروس الفصل الدراسي الثاني، وجرى تحرير مذكرات ومحاضر بالواقعة ورفعها للإدارة وإخطار المديرية.

وقال الدكتور أحمد النمكي، مدير إدارة جرجا التعليمية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة لدراسة الأمر، والتواصل مع مديريه التربيه والتعليم بسوهاج لعرض المشكلة حفاظا على مصلحة الطلاب، لافتا إلى أنه تقرر إحتساب درجات مادة العلوم كاملةً للطلاب، وإحالة موجه أول مادة العلوم بالإدارة المتسبب في الواقعه للتحقيق، والإستبعاد من وظيفة موجه أول للمادة لحين انتهاء التحقيقات.