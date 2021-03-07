شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مهربة ومستحضرات محظورة في حمله على صيدليات الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة في القليوبية بحملة مكبرة لمتابعة السوق الدوائية، في ظل الظروف الراهنة في مكافحة فيروس كورونا ومن أجل حماية المستهلك من التلاعب في الأسعار ومنع تداول المستلزمات مجهولة المصدر.

أشرف على الحملة التي استهدفت عددا من الصيدليات في مدينة الخانكة الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة ألفت السيد ومدير إدارة التفتيش الصيدلى، وأسفرت عن ضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر غير مسموح بتداولها داخل القطر المصري، منها ٢ أنبوبة كريم و٤ أنبوبة چل و٨ زجاجات أدوية و١٤٢ كبسول مواد منشطة و٢٧٤ قرصا.

كما تم ضبط أدوية عينات مجانية منها ٦٣ أنبوبة كريم و١٧٢ فيال و١٠ كبسولات و٢٩٩ قرصا و٥ زجاجات نقط، وضبط أدوية منتهية الصلاحية منها ٩٦ أنبوبة كريم و١٠ أقراص.

وضبط أدوية مخصصة للمستشفيات وليست للبيع، عبارة عن أقراص مقصوصة عبارة عن عينات وأدوية مجهولة المصدر. تم تحريز وعمل المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.