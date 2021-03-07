شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد عددًا من مشروعات التطوير في المحلة وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بمدينة المحلة الكبرى، بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ محمد صلاح نائب رئيس المدينة، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثاني المحلة.

تفقد الدكتور رحمي أعمال الرصف والتطوير بشوارع جمال عبدالناصر، مأمون، الوحدة العربية بمنشية البكري، حيث وجه بإزالة أي تعديات على خط التنظيم، كما تفقد كورنيش بحر شبين، الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية، وخلال الجولة وجه المحافظ بإزالة كافة مخلفات البناء على طريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية عياش والناتجة عن أعمال إنشاء سور السكة الحديد، كما وجه بتوفير خدمة مرورية على الطريق لحين رفع الأعمال.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية لتطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق.