شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب الوقائي ووكيل صحة السويس يشكران العاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة السويس، بدايةً من وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير عام الوقائي ومديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي بالإدارات الصحية ومسئولى وفرق التطعيمات ومخازن الطعوم بالمديرية والإدارات وجميع المراقبين الصحيين وفرق التمريض وذلك على المجهودات المبذولة لإنجاح الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والذي تمت خلال الفترة من 28 فبراير: ٣ مارس ٢٠٢١.

كما يتوجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالشكر والتقدير لجميع المساهمين في إنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فرقاً وقيادة، متمنياً للجميع كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة ومايتضمنها من تحديات.