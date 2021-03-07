شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى يكشف أسباب التحذير من لعبة "الوشاح الأزرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ أسامة الحديدى مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أسباب تحريم لعبة الوشاح الأزرق، مؤكدا أنه لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ، موضحا أن بعض تطبيقات الانترنت ضار وقد يكون فتاك بمن يستخدم هذا التطبيق، ومن بين تلك التطبيقات هو تطبيخ الوشاح الأزرق، حيث يوصل الإنسان من خلال هذا التطبيق نفسه لمرحلة الاختناق ويصور نفسه في غرفة مظلمة.

وأضاف مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: هل وصل بنا وابنائنا إلى حد إلى انصرافنا من مشغولياتنا وتربيتنا لأبنائنا، وهل وصلنا لهذه المرحلة من الفارغ، فالفارغ قاتل، كما أن الفراغ يجعل الأبناء يرتبطون بمثل هذه الألعاب التي لا تقدم لهم سئ نافع لمجتعهم ولا لدينتهم أو دينهم بل يهلكون أنفسهم.

وتابع مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه من أساسيات الشريعة الإسلامية هو الحفاظ على الدين والنفس وكذلك الحافظ على العقل، موضحا أن تطبيق مثل الوشاح الأزرق يراد به تدمير مجتمعاتنا، لافتا إلى أن الأسر عليها متابعة تطبيقات موبايل الأبناء ومعرفة ما هي الألعاب التي يتعلقون بها وربطهم بما ينفعهم وجعل أوقات فراغهم لتعلم الأمور التي تنفعهم وتفيدهم ويفيد مجتمعاتهم.