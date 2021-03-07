شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍّ على الطريق العام في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، كافة الجهات المعنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة على مستوى المركز والمدينه وتطبيق القانون على المخالفين.

حيث تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلطيم بالتنسيق مع مركز الشرطة، بالتصدى لمحاولة قيام أحد المواطنين برمى طبقة خرسانية والتعدى على حرم الطريق العام، وذلك لغرض إنشاء مغسلة سيارات بقرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، حيث تم إزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وجاء ذلك بحضور أحمد اللوزى، نائب رئيس المركز والمدينة، وعلاء الشوادفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية الربع، وعدد من التنفيذيين على مستوى المركز.

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ازالات

ازالات

ازالات

ازالات