شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل أسر شهداء الجيش لبحث أحوالهم الاجتماعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم بعض أسر شهداء القوات المسلحة، لبحث مطالبهم والوقوف على أحوالهم الاجتماعية،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والذي يأتي في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وضمن جهود المحافظة في مجال دعم أسر الشهداء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حيث التقى بأسر4 من شهداء القوات المسلحة ممن استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني في يناير2021، وهم :عمر أحمد محمود«الميمون بالواسطى»،محمودحنفى محمود«الزاوية الخضراء الفشن»،أحمد محمد محمود«البهسمون اهناسيا»،رأفت محمد عبدالعليم«الشيخ خطاب سمسطا»،مؤكدا لأسر الشهداء أن الوطن يفخر بتضحيات أبناؤهم الأبطال، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني والذود عن مقدرات البلاد وحماية أمنه واستقراره ضد من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

واستمع المحافظ لمطالب واحتياجات أهالي الشهداء، والذي وجه بدراستها والعمل على الاستجابة لها وتلبيتها، مؤكدا أن بابه مفتوح في أي وقت لأسر الشهداء،مشيرا إلى قراره بإعادة تشكيل لجنة أسر الشهداء برئاسة نائبه عاصم سلامة وعضوية: المستشار العسكري، رؤساءالمدن،، التعليم، التضامن، الأمن، الإسكان، الصحة، الأمن، الأزهر، الكنيسة، الشباب والرياضة، السياحة، والمجلس القومي للمرأة، والتي تختص بدراسة أحوال أسر الشهداء والتواصل معهم لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم ،حيث تنعقد اللجنة بصفة شهرية، وتعد تقارير بنتائج عملها يقوم بعرضها الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.