شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته في موكب المحافظ.. وكيل صحة السويس يطمئن على حالة شرطي المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس على الحالة الصحية لشرطى المرور الذي أصيب إثر اصطدام دراجة بخارية به .

وقد تصادف وجود هذا الحادث مع تفقد الدكتور وكيل وزارة الصحة لإحدى المدارس برفقة محافظ السويس، لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتزامن مع عقد الامتحانات بها.

وعلى الفور قام وكيل الوزارة والدكتور آسر البنا مدير عام الشؤون الوقائية بعمل إسعافات أولية لإنقاذ الشرطى لحين وصول سيارة الإسعاف ونقله، فيما وقد تم نقله إلى مستشفى السويس العام وتم عمل الإشاعات اللازمة ووضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.