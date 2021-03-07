شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا أعمال تطوير شوارع حي غرب شبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع المستهدف تطويرها ضمن خطة تطوير المناطق الغير المخططة بنطاق حي غرب بشبين الكوم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والمستشار الهندسي للمحافظة ونواب رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير ( رصف – إنترلوك ) بشارع درب فاضل بحي غرب شبين الكوم، موجهاً بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات لإنهاء أعمال الرصف بالشارع وفق الخطة الزمنية المحددة، كما تابع المحافظ الأعمال التجهيزية لرصف شارع فتحي غريب المتفرع من شارع دنشواي، وكذا عدد من الشوارع الأخري المستهدف تطويرها بالعزبة الغربية، وشدد المحافظ على ضرورة توحيد نمط الأرصفة بكافة أعمال التطوير للشوارع المستهدف تطويرها بنطاق المحافظة وذلك ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة لرفع كفاءتها والنهوض بها.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة من شارع القرط ( منطقة مصنع الكوكاكولا ) بالعزبة الغربية بشبين الكوم، حيث تابع الأعمال التجهيزية لتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع المستهدف تطويرها وهي شارع المنشاوي، سرور، معوض، مشدداً بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأنهي المحافظ جولته بتفقد شارع مصنع غزل شبين الكوم وكلف رئيس الحي بضرورة وضع تصور لتوسعة الشارع وإعادة تطويره بما يتناسب مع موقعه المميز.