شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: رصدت مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يجد رأيًا لي مخالفًا للكتاب والسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئؤون الإسلامية، إنه كثيرا يقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك كثيرين مختلفين معه في الآراء، معلقا: «عرضت جائزة مالية سخية قيمتها 5 آلاف جنيه لمن يجد لي رأيا مخالفا للكتاب والسنة، أو مخالفا لآراء العلماء».

وأشار «الجندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، إلى أنه لم يبتدع الطلاق الشفهي، ولم يأت به من بنات أفكاره، حيث جاء به السابقون، معتبرا أن من يرى أن أفكاره غريبه فهى غريبة على فكر وعقل المتكلم.

ونوه بأن قلة الفقه تصيب الشخص بعدة أمراض منها الجهل بمقاصد الشرع، الالتباس بالأحكام الشرعية، إساءة الظن بالمسلمين، والجهل بفقه الواقع.