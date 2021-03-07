شكرا لقرائتكم خبر عن فتحية جودة لتسيير أعمال إدارة التمريض في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس فتحية جوده بتسيير أعمال مدير إدارة التمريض وذلك خلفاً لعبير محمود.

ووجه الحفناوى توجيهاته لفتحيه جوده، بالتواجد الشخصي اليومى بمستشفى السويس العام، وكذلك التدريب على رأس العمل وهيكلة التمريض وتوزيع المهام والاختصاصات والمراقبة على تنفيذ المهام وتلافى السلبيات والعرض اليومى.

ومن جانبه توجه الدكتور إسماعيل الحفناوي بالشكر لعبير محمود، على ما قدمته من جهد خلال المرحلة الماضية.