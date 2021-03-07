شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يجتمع بقيادات المديرية لمناقشة الحفاظ على الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الإدارية بالمديرية، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات الهامة، ومنها إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لتلافي السلبيات التي من شأنها تعطيل العمل بدايةً من متابعة حضور وانصراف العاملين طبقاً لقانون الخدمة المدنية والحفاظ على الانضباط بالعمل وصولاً إلى متابعة أداء موظفي الإدارات، وفقاً للتوصيف الوظيفى لكل إدارة ومايوكل اليها من اعمال وتقييم العمل الفعلى لجميع العاملين بكل إدارة على حدا، ويأتي هذا في إطار الاهتمام بمتابعة انتظام سير العمل والانضباط الإداري داخل ديوان عام المديرية، والذي يصب بدوره في تطوير المنظومة الصحية وكذلك خدمة المترددين على تلقي الخدمات الإدارية خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع الدكتور رضا فكري وكيل المديرية ومحمد منصور مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري إدارات الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية، العقود، المشتريات، التموين الطبي، المتابعه، الحسابات، العلاقات العامة والإعلام، شؤون العاملين، خدمة المواطنين، الخدمة الاجتماعية، مركز المعلومات.