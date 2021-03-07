شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ، سير العمل بمكتب صحة ثان الزقازيق، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد١٩ ، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

قام المحافظ بالتأكد من إتباع المواطنين لخطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، كما قام المحافظ بالتأكد من عمل سلسلة التبريد بشكل جيد، للحفاظ علي اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

وأشار الدكتور هشام مسعود أنه تم تطعيم ١٦٣ مواطن بالمحافظة بلقاح كورونا حتي الآن، هذا بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فرد حتي الآن.