شكرا لقرائتكم خبر عن «من دار أيتام إلى معيد».. رئيس جامعة الزقازيق يستقبل الشاب عبدالله شكري موسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بمكتبه اليوم، المعيد عبدالله شكري موسي ،من أبناء دار أيتام المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، والذي تم تعيينه معيداً بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، بعد أن حقق تفوقاً طوال السنوات الدراسية، والتي إنتهت بالتحاقه بكلية التربية الرياضية وتعيينه معيداً بها .

وتقدم رئيس الجامعة بتهنئته، والشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى، ومجلس إدارة دار أيتام المدينة المنورة بالعاشر من رمضان والعاملين بالدار على اهتمامهم بالأبناء والجهد المبذول لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للوصول بهم إلى التنشئة الصالحة التي تهيئهم للدمج بالمجتمع .«

وأشاد رئيس الجامعة بما حققه عبدالله من انجاز يستحق كل تقدير حيث سطَر قصة كفاح تكللت بالتفوق والتميز، والتى تمثل المثل والقدوة لزملائه من الطلاب لتشجيعهم على بذل المزيد من النجاح والتفوق، فهم صانعو التنمية الحقيقية .

وقال رئيس جامعة الزقازيق، إن «الجامعة تؤمن إيمانا تام بالحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، فهؤلاء الأطفال أمل هذا الوطن في ظل حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهم لأنهم شباب الغد نحو مستقبل أفضل .

وأضاف أن الجامعة توفر الدعم الكامل للمعيد ولكافة الطلاب المتفوقين لما يبذلوه من جهد في تقديم عمل متميز يستحق الشكر والتقدير، وأن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين في كافة المجالات لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز المتقدمة، مؤكدا أن الجامعة تقوم دائماً بتهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب حتى يكونوا نواة لتقدم الجامعة في كافة التصنيفات العالمية.