شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى الرحلات السياحية من ليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم مطار شرم الشيخ الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من ليتوانيا و على متنها 173 راكبا، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل تطبيق أعلى درجات الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية وحصول عدد كبير من المطارات الإقليمية على شهادات الاعتماد الصحى للسفر الآمن.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بركاب الطائرة فور دخولهم صالة الوصول وذلك بتقديم الورود وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم معالحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى .

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً إلى مدينة شرم الشيخ حتى إنتهاء الموسم الشتوى الحالى من أجل الاستمتاع بالأجواء المصرية الدافئة التى تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق القرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.