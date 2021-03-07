اجتماع لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بمؤسسة فاروق حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمع اليوم الأحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في دورتها الثانية، والتي تنظمها مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة على الأعمال الفنية المقدمة طبقًا لمعايير التقيم الآتية: (الفكرة الإبداعية- الإضاءة -التكوين الجمالي-جودة الطباعة والإخراج الجمالي).

يشار إلى أنه تقدم للمسابقة 231 متسابقًا من 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه، 50 ألف جنية الجائزة الأولى، و30 ألف جنيه الجائزة الثانية، و20 ألف جنيه الجائزة الثالثة.

تضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي: الفنان أيمن لطفى، الفنان عماد عبدالهادي، الفنان جلال المسري.

وسيعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية بمجرد الانتهاء من أعمال الفرز والتصويت، حيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.