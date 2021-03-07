شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 22 موظفًا بمدينة المنيا للتحقيق لتركهم العمل دون إذن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، 22 موظفا بالوحدة المحلية، للتحقيق، وإتخاذ اللازم ضدهم لتركهم العمل بالإدارات العاملين بها.

أوضح رئيس المركز، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه جرى رصد ترك الموظفين المحالين للتحقيق، لعملهم دون الحصول على إذن قانوني، وجرى إحالتهم للتحقيق حفاظًا على سير العمل.

وأضاف أن الوحدة المحلية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، ومنها تناوب العاملين، مؤكدًا على عدم تعطيل العمل أو التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنه لا مجال لمقصر أو متهاون في أداء عمله لما له من تأثير ومخالفة للتوجيهات العامة للدولة.

وقال مسؤول بمحلية مدينة المنيا، إنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إحالة 12 موظف للشئون القانونية، وخصم يوم من 10 موظفين وذلك لتركهم العمل والتسبب في تعطيل وتأجيل التكليفات المنوطه بهم والتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على تحقيق الانضباط بالوحدات المحليه والقرويه وأحياء المدن، والإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المنيا.