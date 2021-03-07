شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في كمبالا يلتقي رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأوغندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقي السفير أشرف سويلم، سفير مصر في كمبالا، اللواء «جيمس موجيرا» رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش الأوغندي، تطرق اللقاء إلى المشروعات المصرية المنفذة بأوغندا في مجالات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة، وبحثاَ سبل تذليل العقبات التي تقابلها.

وأثنى المسؤول الأوغندي على كفاءة الشركات المصرية العاملة في أوغندا ومساهمتها في دفع الاقتصاد الأوغندي، بإضفاء ميزة تنافسية لعدد من المنتجات المحلية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، متطلعاً إلى توسيع الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات التي تقع في نطاق الاهتمام الأوغندي وفقاً لتوجيهات الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى الزيارة التي من المقرر أن يجريها اللواء موجيرا إلى مصر خلال شهر مارس الجاري، والتي يعتزم خلالها مقابلة عدد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة تطورات الموقف الحالي للمشروعات المصرية فضلاً عن تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.