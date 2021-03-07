شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات كليات الألسن والآثار والطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال الإمتحانات للأسبوع الثاني على التوالي بكليات الألسن، والآثار، والطب البيطري، وذلك بمقر الكليات بالجامعة الجديدة يرافقه عمداء الكليات ووكلائها.

وتأكد رئيس جامعة سوهاج- خلال الجولة- من إلتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل إنتظام عمليات التعقيم داخل اللجان قبل وبعد الإمتحانات، ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وتوفير غرف للعزل المؤقت في حالة ظهور أي حالات إصابة، بالإضافة إلى التشديد على التهوية الجيدة داخل اللجان، وتوافر المطهرات والكمامات.

وأوضح عزيز، أن عدد طلاب كلية الآثار بلغ ٣٨٧ طالب وطالبة، وفى كلية الألسن بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين ٥٨٧ طالب وطالبة داخل ٤٨ لجنة، وفى كلية الطب البيطري بلغ عدد الطلاب 950 طالب وطالبة، منوها بأن الإمتحانات ستستمر حتى 25 مارس القادم.