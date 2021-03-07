شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة الطرق يستعرضان مشروعات بتكلفة 192 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعاً مع اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الذي يزور المحافظة لمتابعة المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة ميرفت شحاتة مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة ونسب التنفيذ بها، ومناقشة المعوقات لإيجاد حلول لها، حيث تبلغ أطوال المشروعات 27 كم بتكلفة إجمالية 192 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناقشة دراسة استخدام تقنية الصيانة الذكية لرفع مستوى كفاءة الطرق بمنطقة درب الأربعين بمركز باريس بشكل تجريبي .

وعقب الاجتماع قاما المحافظ ورئيس الهيئة بجولة تفقدية على الطبيعة لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب من الكيلو 60 إلى الكيلو 70 بطريق الخارجة أسيوط، والذي تبلغ تكلفته 125 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، لتقليل المسافة بمنحنيات أقل خطورة وأمنه للحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق، بالإضافة إلى إسهامه في دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.