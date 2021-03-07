شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بأبوظبي تنهي معاملات المصريين وتعتمد عقود عملهم بإمارة العين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادي المصري وفداً قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي لإتمام المعاملات القنصلية، التي تتمثل في التصديق على الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بكافة أنواعها، وتسليم الجوازات الجديد، ومشاركة الملحق العمالي والمكتب الثقافي في إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالي اعتماد لعقود العمل بمدينة العين للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية.