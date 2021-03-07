شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي لصياغة حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل لصياغة حملة تسويقية للمنتجات الحرفية والتراثية بمحافظة قنا وذلك بمركز التطوير الوظيفي بالجامعة وبمشاركة ممثلي محافظة قنا ووزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجمعيات الاهلية.

واكد رئيس الجامعة ان هناك اهتماما كبيرا من الدولة بمشروعات البنية التحتية في مختلف ربوع مصر واهتماما ببناء الانسان المصري وتطوير قدراته والعمل على توفير فرص عمل من خلال ثقافة العمل الحر وتعمل الجامعة على تقديم الدعم الفني للعديد من المشروعات وتقدم خدماتها المتنوعة للمجتمع من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفيات الجامعية.

واكد الدكتور احمد كمال نصاري ان الهدف من هذه الورشة تتضمن ثلاث محاور وهي وضع معايير لمنتجات حرفية وتراثية تتناسب والتسويق العالمي وثانيا خلق تكتلات صناعية وحرفية وذلك لدعم البيئة التي تقوم عليها تلك الحرف وثالثا خلق فرص عمل جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واكد الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة إلى انه تم توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب من متدربي مركز التطوير الوظيفي بالجامعة مشيرا إلى ان هذه الورشة تستهدف تشجيع العمل الحر واكتشاف معوقات التسويق.

شهد فعاليات الورشة الدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليات ولفيف من اعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

ورشة عمل بجامعة جنوب الوادى

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