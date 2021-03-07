شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تكرم طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية الصحة بشمال سيناء طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين، وذلك لجهودهم ودورهم االبارز في مجال التثقيف والاعلام الصحى خلال فترة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال التي تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتو محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقام الدكتور محمد فايز أنيس وكيل مديرية الصحة يرافقة الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى، بمنحهم شهادات التقدير، مشيرا إلى دورهم البارز في التوعية والإعلام الصحى قبل وخلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضح الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى أن شباب التثقيف والاعلام الصحى من طلاب الامتياز قاموا بعمل حيوى ومحورى لإعلام المواطنين وحثهم على تطعيم أطفالهم من خلال التنسيق مع مديرية الأوقاف وغيرها من الجهات الشريكة والداعمة أثناء الحملة.. مما كان له أثر في رفع وعى المواطنين وأهمية التطعيم حفاظا على سلامة الأطفال.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة إلى توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بتكثيف الوعى الصحى والثقافى داخل المجتمع تزامنا مع جائحة كورونا الفيروس المستجد وقيام طلاب الامتياز بدور كبير في الحملات التوعوية بخصوص الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي انتهت أمس.