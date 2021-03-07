شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية في عزب كيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان بزيارة لمصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة عزب كيما وذلك في إطار الإستعدادات لإستقبال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى الحالي 2020/ 2021.

وأطمئنت نائب المحافظ على منظومة العمل داخل المصنع ولاسيما تطبيق الإجراءات الإحترازية بين العاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالبة بدراسة الإستغلال الأمثل لإمكانيات المصنع من أجل إنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية المختلفة على مدار العام لطرحها بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بالسوق المحلى.

وأكدت غادة أبوزيد على أهمية الإلتزام أيضاً بنفس مستوى النظافة الحالي والإشتراطات الصحية والسلامة المهنية وخاصة أن المصنع ينتج يومياً 100 ألف وجبة جافة عبارة عن فطيرة محشوة بالعجوة يتم توزيعها على حوالى 700 مدرسة في المرحلة الإبتدائية.