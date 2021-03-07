شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بوحدة طب الأسرة في الحصوة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بزيارة لوحدة طب الأسرة بالحصوة التابعة للإدارة الصحية بأبوكبير، تفقد خلالها خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، وأعمال المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، كما تابع أعمال التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

كما قام وكيل الوزارة بمعاينة قطعة أرض فضاء، يرافقه مدير الإدارة الصحية بأبوكبير، وفريق صحة البيئة بالإدارة، وممثلي المجتمع المدني بالقرية، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالأرض، وذلك لبناء مدرسة عليها لخدمة أبناء القرية، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من الدراسة والتقرير الفني حتي يتسني إستكمال باقي إجراءات البناء من عدمه.