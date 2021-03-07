شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: «مشروعك» وفّر 117 فرصة عمل للشباب خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرها «مشروعك» خلال شهر فبراير الماضي بلغت 117 فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 92 مشروع بتمويل 14مليون و267 ألف و700 جنيه، مؤكداً على ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة «مشروعك»، وموجهاً القائمين على برنامج «مشروعك» بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، ومؤكداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأشار المحافظ على أن الهدف من «مشروعك» هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.