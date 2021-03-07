شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 164 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن الغربية بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/ ١/ ٢٠٢١ وحتى ٧/ ٣/ ٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة (١٦٤) حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٥ فدان و٢١ قيراط و٢٣ سهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (١٩) حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و١٩ قيراط و٢٢ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٦٣) حالة تعدي على مساحة ١ فدان و١٧ قيراط و١ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (٨) حالات تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١٠ قيراط و٢١ أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (٤) حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٣ سهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٤٩) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١ فدان و٦ قيراط و١٣ سهم، كما تم إزالة عدد (٥) حالات تعدي على مساحة ٣ قيراط و٢٢ سهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٢) حالة تعدي على الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (١٤) حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٠ قيراط و١٤ سهم..