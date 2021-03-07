شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3131 محضرًا وفض 304 حفلات زفاف لمخالفة الإجراءات الاحترازية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر لعدد (٧) مواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح معهم جميعاً بإجمالي مبلغ ٣٥٠ جنيه يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١١) أسواق، عدد (٦) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

يُذْكَر أنه تم تحرير عدد (٣١٣١) محضر لأفراد وعدد (٤٣) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد (٧٤٨) سوق، عدد (٣٠٤) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٦٦٩) مركزاً للدروس الخصوصية منذ يوم ١٦ يناير الماضي.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفاً من الغرامة ولكن حرصاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم.