شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تستضيف مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مؤتمر «مشروعات الترشح الطبيعىRBF وسلامة ومأمونية المياه بصعيد مصر»، بحضور مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه ودكتور عبدالقوى خليفة متشار كلية الهندسة جامعة عين شمس ودكتور عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر.

مؤتمر عن المياه بالاقصر

بدأ اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالترحيب بالحضور وأثنى على الدور المبذول من الشركة القابضة وهيئة البحوث لضمان نجاح المشروع.

وأختيرت مدينة الأقصر ليقام على أرضها مشروع إنتاج المياه بالترشح الطبيعي لضفاف الأنهار وذلك لتميز الطبيعة بمدينة الأقصر حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية ويلقى المشروع دعم هيئة الأمم المتحدة ويهدف لخدمة أهالى كل من ( منشأة العمارى- المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم.

مؤتمر عن المياه بالاقصر

حاضر في المؤتمر كل من الدكتور رفعت عبدالوهاب مدير المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-القاهرة ودكتوره سلمى يسرى مسئولة برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية.

ويمكن تعريف الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF) على أنه عملية إستخراج المياه المتصلة هيدروليكيا بالمياه السطحية من النهر، عن طريق الضخ من الآبار المجاورة إلى المياه السطحية، وتُعتبر هذه التكنولوجيا في حد ذاتها بسيطة وغير مكلفة، ولكن اهم ما في هذه التكنولوجيا هو إختيار وتحديد الموقع المناسب لتطبيقها حيث يتم عمل العديد من الإختبارات لإختيار المكان المناسب والأمثل لها.